Коронавирус – одна из 10 библейских казней, которая приведет к концу света

Раввин по имени Йосеф Бергер заявил, что десять казней придут на землю до прихода Мессии. Так гласит Библия, одна из напастей – коронавирус, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Коронавирус можно считать «библейской чумой», на это указывают строки в Ветхом Завете. Раввин отметил, что вирус, подобный гриппу,‒ это реинкарнация чумы, которая когда-то поразила Египет. История повторяется, бедствия вновь наступают. До прихода Мессии стоит ждать и другие неприятные события, всего их будет 10. Эти казни не видел Древний Египет. Нагрянет война Гога и Магога, в которой будет принимать участие и Бог. Он станет бороться посредству сил природы.Перед открытием Мессии Творец покажет свою силу, которую ранее никто не видел. Люди не имеют ни малейшего представления, какой она будет. Интересно, что в иврите «грех» ‒ это название Китая. Возможно, именно эта страна испытает весь гнев Бога.