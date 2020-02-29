Эксперты назвали тест для проверки работы дыхательной системы в домашних условиях

Дыхательная система человека — это не только дыхательные пути, но еще и главный дыхательный орган — легкие. В организме человека она отвечает за множество функций, в том числе за газообмен, терморегуляцию, обоняние, увлажнение вдыхаемого воздуха. Именно через дыхательные пути в организм проникают вирусы, в том числе сезонные. Сейчас, когда в мире свирепствует новый китайский коронавирус, крайне важно следить за здоровьем дыхательной системы.Читайте на Информинг.Ру: Врач-стоматолог рассказал, как искать скрытый сахар и в чем его вредЭксперты из Национального совета по реанимации предлагают пройти в домашних условиях специальный тест. Он поможет проверить работу собственной дыхательной системы. Называется тест проба Штанге.

Первое, что надо сделать — встать и измерить частоту сердечных сокращений за 30 секунд. После этого следует присесть на диван или стул и сделать 3 вдоха подряд, не выдыхая. Потом надо задержать дыхание на столько, на сколько по силам, и засечь время. После выдоха снова в течение полуминуты необходимо измерить пульс.А теперь можно обратиться и к результатам. Если человек сумел задержать дыхание менее чем на 40 секунд, это указывает на то, что в работе дыхательной системы есть проблемы и стоит обратиться к врачу, чтобы найти причину.От 40 до 49 секунд считается средним показателем — неплохо, но можно и лучше. Если же человек сумел задержать дыхание свыше, чем на 50 секунд, он в отличной форме.Число ударов сердца рассчитывается по специальной формуле.Результат = ЧСС (число сердечных сокращений) за 30 секунд после теста / ЧСС за 30 секунд до теста.Если полученный результат равный 1 или 2, можно говорить о норме. Если показатель больше, можно говорить о нездоровой реакции сердечно-сосудистой системы на недостаток кислорода. Яндекс Дзен