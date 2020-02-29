Двухподвесные велосипеды – двойной комфорт для активной езды

Двухподвесный горный велосипед наделен амортизацией на обоих колесах. Если амортизация переднего колеса представляет собой вилку, то типов подвесок заднего колеса очень много.Плюсы двухподвеса заключаются в следующем:

— увеличение времени контакта заднего колеса с дорогой, что даёт возможность намного лучше чувствовать тягу и траекторию движения велосипеда;

— уменьшение сопротивления качению. Данное преимущество даёт возможность объезжать все изъяны поверхности с наименьшими потерями скорости;

— увеличение комфорта за счет смягчения ударов по спине, что позволяет сохранять работоспособность более продолжительное время. Также оценят комфорт, та категория людей, которая имеет проблемы с позвоночником или слабыми мышцами спины.

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