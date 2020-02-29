Турция уничтожила двух главных генералов Сирии, а ответственность возложили на Россию

Эрдоган хочет отказаться от российских С-400 и снова готов купить американскую систему ПВО «Патриот», так как опасается главного союзника Сирии.

Напряжение между Турцией и Россией накаляется с каждым днем. После гибели 33 турецких военнослужащих в сирийском Идлибе президент Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ своим военным не церемониться. Турецкий портал Haber7 сообщил сегодня об уничтожении беспилотниками ВВС Турции двух главных генералов Сирии — Исмаила Али и Бурхана Рахмуна. При этом портал ссылается на сирийскую прессу, которая уточняет, что оба эти близкие к президенту страны Башару Асаду военные занимали ключевые посты в армии Сирии.

Тем временем директор программы европейских исследований в аналитическом центре SETA Энес Байраклы написал в комментарии газеты «Коммерсант», что именно Россия как спонсор Сирии несет всю ответственность за конфликт в Идлибе. Более того, он фактически обвиняет Москву в том, что без ее одобрения не было бы боевых столкновений Сирии и Турции. Отношения между Россией и Турцией уже не могут быть прежними, заключает эксперт.

Это подтверждают не только агрессивные выпады со стороны Турции в адрес России. Речь, в частности, идет о заявлении советника Эрдогана Месуте Хакки Кашин, который в эфире телеканала A-Haber News пригрозил России, где проживают 25 млн мусульман, расчленением изнутри. «В прошлом Турция 16 раз сражалась с Россией. И готова повторить. Наша месть будет ужасной», — заявил советник турецкого президента.

Главной целью Эрдогана является ослабление соседней Сирии, чтобы решить вопрос с безопасностью южных границ. Турция серьезно опасается иранских военных, которые поддерживают на этом участке армию Асада. При этом, когда стало ясно, что отдельные отряды террористов, поддерживаемых турецкой властью, не справляются, подключили регулярную армию Турции.

Самым опасным в противостоянии стало небо. И тут возникла главная коллизия. Ранее Эрдоган отказался покупать американские «Патриоты» (система ПВО) и заявил о желании приобрести российские комплексы С-400. В сложившейся ситуации в НАТО тут же отреагировали и снова напомнили Эрдогану, что именно они являются союзником Турции, призвав отказаться от российских комплексов.

А европейские лидеры тут же поспешила оказать поддержку Эдогану. Президент Турции сообщил сегодня, что поговорил с Владимиром Путиным и предложил тому оставить Турцию один на один с Асадом, сообщает ТАСС. У России, наверняка, должен быть вариант следующего хода в этой сложной партии. Ранее эксперты высказывали предположение, что военный конфликт между странами может начаться в любой момент.