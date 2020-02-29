Эксперты рассказали, когда дешевле всего путешествовать по России

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Эксперты сервиса OneTwoTrip рассказали, в какие периоды выгоднее всего совершать поездки по России, передает РИА «Новости».

Отмечается, что дороже всего путешествовать в июле и августе, так как стоимость авиабилета в Москву в этот период составит около 14 тысяч рублей, в Сочи — 16 тысяч рублей, в Санкт-Петербург — 14 тысяч рублей.

Специалисты рекомендуют путешествовать по стране в феврале и марте. В некоторых случаях выгодны и осенние месяцы. Так, в октябре предлагается совершить поездку во Владикавказ, в ноябре цены на билеты до Сочи и Уфы значительно ниже.

В январе самые низкие цены на авиабилеты в Екатеринбург и Новосибирск. В мае можно бюджетно слетать в Тюмень.

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В Москву дешевле всего добираться в марте, цена на авиабилет в этот месяц составит порядка девяти тысяч рублей.

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