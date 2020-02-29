Сати Казанова считает гвоздику эффективным средством для борьбы с коронавирусом

Сати Казанова раскрыла эффективное средство борьбы с коронавирусом, которым является гвоздика. В своем Instagram-аккаунте певица поговорила о случаях заражения в Италии, где проживают родители ее супруга.

Артистка отметила, что жители Италии находятся в потрясении в связи с 400 случаями заражения вирусом COVID-2019. Ее муж сейчас находится в Непале вместе с родителями, которые остаются спокойными, несмотря на панику. Они считают, что местные жители нагнетают обстановку, но сама ситуация не настолько страшная. Сати Казанова отметила, что случаи смерти пациентов от коронавируса в Европе зафиксированы только у граждан в возрасте и тех, кто имеет ослабленный иммунитет. Звезда посочувствовала тем, кто пострадал от болезни или их планы были нарушены в связи с ситуацией в Китае. Певица также раскрыла секрет защиты от вируса, отметив, что маски для лица мало чем помогают, однако эффективным народным средством является гвоздика. Она посоветовала держать сухие семена во рту, пока они не отдадут свой вкус.Сати Казанова выразила замешательство по поводу запланированной презентации книги ее мужа. Она должна была сопровождать его в промо-туре по северу Италии, но из-за ситуации с вирусом он может быть перенесен.