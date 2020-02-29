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Многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++Су-35С начинает руление на исполнительный…

Многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++Су-35С начинает руление на исполнительный старт, авиабаза Хмеймим в Сирии, 21 апреля 2018 года

Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/141/11731141/upload-DSC_1074-pic905-895x505-36978.jpg" alt="«Немедленно посадите самолеты»: США обратились к России" /></p> <p>

Постпред США при ООН Келли Крафт в ходе экстренного заседания Совета безопасности призвала Россию немедленно посадить все военные самолеты в Сирии, а также призвала войска президента Сирии Башара Асада отойти за линию разграничения. Между тем, Турция готова воевать с Россией – об этом заявил советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и член комитета президента Турции по безопасности и внешней политике Месут Хакки.

Российская военная авиация должна немедленно перестать выполнять боевые задачи в районе города Идлиб северо-западе Сирии – заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт в ходе экстренного заседания Совета безопасности.

Она также призвала все войска, занимающие сторону президента Сирии Башара Асада и их союзников – российский военных — отойти на линии разграничения огня, определенные в 2018 году. Она также указала: Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

Между тем, Турция готова воевать с Россией – об этом накануне заявил советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и член комитета президента Турции по безопасности и внешней политике Месут Хакки.

Такое заявление прозвучало после того, как в результате воздушного нападения сирийской армии, погибли 33 турецких военнослужащих.

В Минобороны России в связи с произошедшим отметили, что военные Турции, которые попали под обстрел сирийской армии, находились среди наступавших террористов.

Отмечается, что российская сторона постоянно запрашивала и подтверждала у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений ВС Турции, находившихся около района боевых действий террористов.

Комментируя сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию в эфире местного телевидения, Месут Хакки напомнил, что Россия и Турция воевали друг с другом 16 раз, и заверил в готовности Анкары сделать это вновь.

По словам чиновника, «месть Турции будет ужасной». Кроме того, он пообещал «расчленить Россию изнутри», напомнив, что в стране проживают 25 млн мусульман.

Пока никто в Турции на высшем военно-политическом уровне не высказался, что подобные слова являются исключительно частным мнением Месута Хакки, но и не подтвердил его слова.

В то же время президент России Владимир Путин уже обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики», — указал дипломат.

Он уточнил, что разговор был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации.

Лавров также подчеркнул, что ситуация в Идлибе не подпадает под Статью 5 договора НАТО, согласно которой нападение на одну из стран альянса рассматривается как атака на объединение в целом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил «неизбирательные воздушные удары сирийского режима и его покровителя России» в Идлибе. В связи с этим Столтенберг призвал Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право.

Резкое обострение ситуации в Идлибе началось еще 27 февраля, когда турецкие военные в очередной раз попали под обстрел сирийской армии. В результате инцидента погибли более 30 военнослужащих Турции. В ответ Анкара объявила сирийских военных «вражескими целями», а также пригрозила начать военную операцию в Идлибе.

Турецкие военные погибали исключительно вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам заседания Совбеза РФ. Он также указал, что на стороне боевиков присутствуют многочисленные иностранные наемники.

«Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций (боевиков) О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала», — указал пресс-секретарь Путина.

Ранее на заседании парламентской фракции правящей партии Эрдоган заявил, что Анкара не собирается идти на уступки по Идлибу и намерена продолжать наращивание своего военного присутствия в сирийской провинции.

«Сторонники (президента Сирии — «Газета.Ru») Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает», — напомнил турецкий лидер.

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