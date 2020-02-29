Роман Гриценко перестал скрывать отношения со звездой клипа бойфренда Бузовой

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Роман Гриценко, пожалуй самый популярный из бывший участников телепроекта «Дом-2», долго пытался отыскать любовь на телестройке, а нашел за периметром.

Девушка рассказала, что познакомилась с Романом в 2017 году на съемках клипа в периметре. И хотя она в курсе любвеобильности Гриценко, загадывать далеко в будущее она не собирается и живет сегодняшним днем.

На своей странице в социальной сети Instagram Роман опубликовал снимок с Виолеттой. Комментарии подписчиков были сплошь положительными. Звёзд одаривали комплиментами и желали им счастья.