Папа римский заболел после речи о солидарности со страдающими коронавирусом

В Ватикане заявляют, что у понтифика «легкое недомогание», хотя присутствующие на аудиенции еще 26 февраля заметили, что Франциск болен.

83-летний Папа римский Франциск заболел и отменил сегодня все встречи. На 28 февраля у него была запланирована официальная аудиенция с топ-менеджерами ведущих технологических компаний. Понтифик намеревался обсудить с руководством Microsoft, IBM и другими искусственный интеллект. Причем в силу актуальности темы встречу предполагали даже транслировать на конференции об этической стороне искусственного интеллекта, которая проходит в Риме, сообщает сегодня агентство Рейтер.

Пресс-служба Ватикана сообщила о болезни Франциска накануне, правда, назвала это «легким недомоганием». Хотя уже 26 февраля все присутствующие на аудиенции обратили внимание, что Папа простужен: кашлял и говорил хриплым голосом. В Сети тут же распространились слухи о том, что у понтифика коронавирус, который он мог «подцепить», когда касался лица и целовал в темя верующих на площади Святого Петра в среду. Как раз в тот день священнослужитель произнес речь, призывая к солидарности со страдающими коронавирусом. Так что слухи могут быть и не беспочвенны. Сегодня Италия печально лидирует среди европейских стран по количество заболевших (400 человек) и умерших (12) от COVID-19. Итальянцы в панике скупают продукты и предметы первой необходимости.