Нелегальные мигранты, направляющиеся в Европу, собираются на западе Турции

Мигранты собираются в этом районе на фоне новостей о том, что Турция больше не будет препятствовать их движению в Европу. Люди намерены переправиться морем на греческий остров Лесбос (тур. Мидилли). Он является одним из основных перевалочных пунктов на пути беженцев в Европу, передаёт ТАСС.

Аналогичная ситуация наблюдается и в провинции Эдирне, граничащей с Болгарией и Грецией. Группы мигрантов двигаются на автобусах и пешком к пограничным населенным пунктам.

Напомним, что власти Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже неоднократно угрожал ЕС открыть двери беженцам в Европу в качестве ответа на недостаточное исполнение Брюсселем своих обязательств по миграционной сделке. ЕС выделяет деньги Турции в рамках соглашения, которое Брюссель и Анкара заключили в середине марта 2016 года для урегулирования миграционного кризиса в Европе. Согласно документу, все нелегальные мигранты, прибывшие в Грецию из Турции, должны быть возвращены обратно.