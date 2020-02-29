РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

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Ilya Naymushin/Reuters

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем годом ранее. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

По данным издания, всего в 2019 году Россия получила за золото $5,74 млрд, при этом $5,33 млрд из них пришлось на долю Великобритании. Отмечается, что нарастить экспорт драгметалла России помог Brexit.

Уточняется, что остальные $409 млн заплатили 12 других стран, в числе которых Казахстан и Швейцария.

В издании добавили, что в физическом выражении экспорт золота в Великобританию увеличился в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.

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