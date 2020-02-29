Илон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35

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Mike Blake/Reuters

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника. Об этом миллиардер написал на своей странице в Twitter.

По словам Маска, управляемый дистанционно беспилотный истребитель должен стать главным конкурентом F-35. Подобный самолет будет сочетать плюсы управления человеком и автономии в маневрах, пояснил он.

Публикация Маска стала ответом на пост журналистки Aviation Week Ли Хадсон, сославшейся на высказывание миллиардера о необходимости создания альтернативы истребителям F-35.

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