Редкий кадр: Ким Кэттролл с бойфрендом Расселом Томасом в аэропорту

63-летняя Ким Кэттролл редко рассказывает в интервью о личной жизни, но ее инстаграм подтверждает, что звезда сериала «Секс в большом городе» (The Sex and the City) не одна. Больше двух лет рядом с ней педагог по ораторскому мастерству Рассел Томас. На этой неделе папарацци впервые с лета прошлого года сфотографировали пару. Фотографы настигли актрису и ее спутника в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Ким Кэттролл и Рассел Томас

Весной 2017 года Ким и Рассел впервые появились вместе на красной дорожке и с тех пор редко, но все-таки выходили в свет вместе. Иногда Кэттролл публикует в инстаграме селфи с Томасом. Так как он младше актрисы, пресса проводит параллель с ее героиней из «Секса в большом городе»: у Саманты Джонс тоже был молодой бойфренд.

Ким оберегает личную жизнь и мало рассказывает о себе. В интервью Glamour в апреле 2018 года она обмолвилась, что познакомилась с Расселом на BBC.

Мы с Расселом познакомились на BBC, где он работал. И сразу понравились друг другу. Он следил за мной, а я следила за ним в твиттере, потом он написал мне. Легко и современно. Он отличный парень,— рассказала Ким.