Турецкая армия понесла наибольшие потери в Идлибе за все время боев в Сирии

Анкара, надеявшаяся, что военная операция в Идлибе будет легкой прогулкой, убедилась в обратном. Минувшей ночью турецкая армия с момента вторжения, понесла самые большие потери в Сирии.

Новости Идлиба сегодня: ситуация на 29 февраля 2020

Во время нанесения массированных воздушных ударов по скоплению джихадистов в н.п. Бейхун, который расположен в окрестностях захваченного боевиками города Саракиб, турецкие подразделения оказались в эпицентре бомбардировки. В результате, по официальным данным, погибло 33 и ранено 36 турецких военных. Кроме того уничтожено 16 бронетранспортеров, несколько танков и армейских грузовиков. Между тем, по неподтвержденной информации, эти сведения явно занижены. Число погибших достигло 100 человек.

По имеющейся информации авиаудары наносились на протяжении нескольких часов, что не дало возможности своевременно эвакуировать многочисленных раненых. В турецкой провинции Хатай мобилизованы десятки автомобилей скорой помощи, чтобы вывезти пострадавших в госпитали на родину. Эвакуация авиатранспортом невозможна, так как Москва и Дамаск закрыли воздушное пространство Сирии для Турции.

Официальная Анкара опасается возмущения общественности из-за огромных потерь. В связи с этим блокированы соцсети, чтобы не допустить разглашения информации, однако, она все же просачивается, так как толпа турок собралась у посольства России, обвиняя последнюю в убийстве «мирных» турецких граждан, которые «несли свободу» сирийцам.

С сегодняшнего дня Минобороны Турции объявило все подразделения сирийской армии вражескими. Ожидается, что в ближайшие часы, Анкара объявит войну Дамаску.

Между тем, в ответ на обвинения в причастности к авиаудару в районе Саракиба, Минобороны РФ ответило, что самолеты ВКС РФ в нем не участвовали. В военном ведомстве заявили, что 27 февраля в окрестностях н.п. Бейхун турецкие подразделения находились в боевых порядках формирований боевиков, хотя их там не должно было быть.

Военные действия в Сирии: обзор боев на сегодня, 29.02.2020

Вооруженные силы Турции нанесли удары по занимаемым правительственными войсками населенным пунктам Нуболь и Аз-Захра. Telegram-канал (qashqul) сообщал о том, что под обстрелом оказались жилые дома, госпиталь и территория кладбища, расположенного у офиса организации «Красный крест», в результате чего пострадали как минимум два местных жителя.

Вновь отмечались артобстрелы турецкими подразделениями районов, занимаемых курдскими бандгруппами. Военный источник в Telegram (hasansofan) заявлял об ударах по району поселений Хавиш, Ахрас и Шейх-Изза у Тель-Рифата.

Поступали данные об обстреле авиабазы Сирийской арабской армии (САА) на окраине административного центра региона со стороны турецкой артиллерии. Позднее стало известно о повреждении нескольких вертолетов ВВС САР.

Между тем сирийские войска продолжили зачистку оккупированных исламистами территорий на северо-западе провинции. Так, военный источник в сети Twitter (AbdoZehn) сообщал о том, что силам САР удалось освободить населенные пункты Аль-Зукум, Дукмак, Аль-Мансура, Аз-Зияра, Хирбет ан-Накус, Тель-Васыл и Зайзун-Джадид, тогда как боевики публиковали неподтвержденные сведения об уничтожении танка САА.

Во второй половине дня прогремел взрыв в пригороде Хамы Тарик Халаб. Twitter-канал (euphratespost) заявлял о том, что жертвами случившегося стали несколько гражданских лиц.