Число ежедневных смертей от коронавируса в Китае почти не растет

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР привел новые данные о жертвах коронавируса в стране. По данным ведомства, 28 февраля в стране зарегистрировано 47 смертей от недуга.Таким образом, третий день подряд в материковом Китае умирает меньше 50 человек. С момента вспышки коронавируса пневмония убила 2835 человек.В стране отмечено 79 251 подтвержденный случай заражения, 39 002 человека выздоровели. Официальный показатель смертности от коронавируса поднялся до 3,57%.Коронавирус в России: новости на сегодня, 29.02.2020Все российские граждане, заболевшие пневмонией, в обязательном порядке будут проверены на заражение коронавирусом, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 26 февраля, после собрания оперативного штаба по предупреждению эпидемии коронавируса.Глава ведомства напомнила, что тяжелая форма заболевания приводит к пневмонии. Поэтому на территории Москвы и других больших городов уже в течение полумесяца проводится обязательное обследование больных пневмонией на коронавирус. Роспотребнадзор намерен распространить этот опыт на все российские города.

Попова пояснила, что в рамках новой системы мониторинга по «исследованию определенных состояний, связанных с острым респираторным синдромом», еженедельно будут обследоваться около 12 тысяч пациентов.Также чиновник подчеркнула, что, хотя контроль за ситуацией достаточно интенсивный, власти намерены еще боле усилить «плотность надзора за ситуацией внутри страны».Короновирус диагностировали у гражданина России, прилетевшего в Азербайджан из Ирана. Согласно поступившим данным, заражение смертельным вирусом подтвердил тест. Россиянина поместили в инфекционный блок специального режима, сейчас его состояние стабильно.Это четвертый гражданин России, у которого обнаружили коронавирус. Ранее заболевание подтвердили у троих россиян, эвакуированных в Казань с лайнера Diamond Princess. До этого в России были зарегистрированы два случая коронавирусной инфекции у граждан Китая.