Россию и Турцию призвали прекратить боевые действия в Идлибе

Новости Сирии 29 февраля сообщают о том, что обстановка в этой стране сознательно нагнетается не только террористическими группировками, но еще и имеет место незаконная деятельность ряда иностранных государств, которые вторглись в Сирию.ООН призывает Москву и Анкару следовать достигнутым ранее договоренностям о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом на заседании СБ ООН рассказала заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.«Мы настоятельно призываем Россию и Турцию опираться на предыдущие соглашения в целях установления прекращения огня», — поведала она.В свою очередь постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что сирийская армия имеет полное право отвечать на агрессивные действия, происходящие на территории государства. Об этом он сообщил на заседании СБ ООН, посвященной обострению конфликта в сирийской провинции Идлиб.»В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет право отвечать и подавлять террористов», — подчеркнул Небензя.Он добавил, что территория ближневосточного государства является суверенной, а борьба с терроризмом во всех его формах является частью подписанной резолюции самого Совета Безопасности ООН. Все это, со слов политика, означает, что организация не имеет права запрещать САА проводить военные операции в отношении боевиков.Ситуация в Идлибе сегодня, 29.02.2020Ситуация в Идлибе продолжает стремительно ухудшаться. Турция на утро 28 февраля официально признала, что в результате сирийских авиаударов погибло 33 и ранено 36 военнослужащих. Впрочем, ряд турецких источников утверждает, что число убитых приближается к 85, а раненых превышает сотню.В свою очередь турецкая армия обстреляла подконтрольные ВС САР регионы. Удары наносились, как со стороны Турции, так и из оккупированной территории.Отражая один из них, российские системы ПВО в Латакии сбили 2 ракеты. Под обстрелами оказались авиабазы Кувейрис и Менаж. Турция подняла в воздух боевую авиацию, объявив отдельные районы закрытыми зонами.

Между тем подразделения ВС САР, после освобождения Южного Идлиба, сформировали ударный кулак и продолжают наступление. В то же время вчерашняя попытка правительственных сил отбить Саракиб не увенчалась успехом.Напомним, что обстановка в Идлибе начала резко ухудшаться после того, как 27 февраля боевики организации «Тахрир аш-Шам», созданной вокруг запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусры», начали атаковать сирийские правительственные войска. САА открыла ответный огонь. По данным Центра по примирению сторон в САР, под обстрел случайно попали турецкие солдаты, которых не должно было там быть. В результате погибли 33 турецких военных, ранены еще 30. В пятницу ВС Турции атаковали сирийских солдат в долине Аль-Габ на границе провинций Хама и Идлиб. Обстрел позиций САА и велся с территории Турции.Карта боев: обзор военных действийНакануне в центре городе Аль-Баб взорвался припаркованный заминированный автомобиль. В результате теракта пострадало четыре мирных жителя. Силы внутренней безопасности оцепили район, где произошел взрыв, однако, злоумышленников не нашли. В совершении диверсии подозревают курдских боевиков их состава «Сил освобождения Африна».В четверг в районе города Хадер к югу от населенного пункта израильский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором ехал сирийский офицер «Имад Тавиль». В результате взрыва военнослужащий погиб.По имеющейся информации Тавиль находился в тесном контакте с движением «Хезболла», что вероятно и послужило причиной его убийства. Впрочем, эти сведения не проверены.Служба безопасности «Сирийских демократических сил» (SDF) провела рейды в районах Джура и Аль-Касра. По их итогам задержано несколько человек, которые уклонялись от службы в рядах «Отрядов народной самообороны» (YPG).«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что в окрестностях н.п. Абди-Кава к северу от города Тель-Абъяд турецкая артиллерия открыла огонь по позициям сирийской армии. В ходе обстрела были ранены два военнослужащих ВС САР. Кроме того в этом же районе турецким снайпером застрелен сирийский подполковник.