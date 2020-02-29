Анастасия Заворотнюк планирует переехать в Европу

Появилась информация, что популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк может на какое-то время эмигрировать в Европу. Такого мнения придерживается участница телепроекта «Битва экстрасенсов» по имени Кажетта.Новости сегодня, 29 февраля, об Анастасии Заворотнюк указывают на то, что летом прошедшего года стали распространяться новости о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Долгое время родственники знаменитости не давали никаких комментариев по этому поводу. Однако со временем они подтвердили, что проблемы со здоровьем у актрисы действительно существуют, но точный диагноз так и не был назван. На сегодняшний день информация о том, где находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», отсутствует. По словам экстрасенса Кажетты, Анастасии Заворотнюк очень сложно справляться с повышенным интересом общественности к собственной персоне. Она и раньше не любила комментировать свою личную жизнь. Участница проекта «Битва экстрасенсов» подтвердила, что артистка и правда болела, но диагноз не был таким серьезным, как многие думали. В то же время знаменитость пока не может полноценно жить. Однако вскоре все должно измениться.

Как заявила Кажетта, на сегодняшний день Анастасия Заворотнюк находится в РФ, но не исключено, что в скором будущем она отправится в Европу. Артистка понимает, что в родной стране ей просто не дадут восстановиться.Журналистам сообщили, что Анастасия Заворотнюк передвигается исключительно на инвалидной коляске. «Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — пишут СМИ.Напомним, новость о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» появилась в августе 2019 года. Родные актрисы не дают никаких комментариев о болезни, говоря лишь то, что Анастасия борется за жизнь изо дня в день.Ранее в прессе появилась новость о том, что состояние звезды улучшилось. Однако, никто из семьи актрисы не подтвердил эту новость.