Татарские встречи на берегу Персидского залива: Роберт и Фарида Тимербаевы

С любовью из Башкортостана – так можно охарактеризовать нашу встречу с замечательными исполнителями башкирских и татарских песен — заслуженным деятелем искусств Республики Башкортостан, композитором Робертом Тимербаевым и заслуженной артисткой Республики Башкортостан Фаридой Тимербаевой.Культуры Татарстана и Башкортостана очень близки и, я бы сказал, созвучны если говорить о песнях, в которых живет Дух народа, его неизъяснимая широта, связь с природой и историей. В песнях Роберта и Фариды Тимербаевых слышаться отзвуки голосов наших предков, отзвуки родных полей и лесов. Помню, что, когда встал вопрос как назвать общественную организацию татар в Объединенных Арабских Эмиратах, я предложил не замыкаться в рамках только татарской диаспоры, а смотреть на вопрос с позиций культуры, языка, религии. Так родилась идея создания Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ, а ресторан «Казань», открытый мной как место для деловых и творческих встреч, стал креативной площадкой этого объединения народов – татар и башкир. Сколько совместных мероприятий мы уже провели, сколько было сказано и спето о Родине, которая становится ближе, когда соотечественники приходят к нам с открытым сердцем, даря тепло родного края. Роберт и Фарида Тимербаевы по старым обычаям всех тюркских народов пришли ко мне в дом не с пустыми руками, подарив традиционный татарский чак чак и малиновое варенье. Я не мог удержаться от комментария, вспомнив, что моя мама, если кто дома простыл, поила малиновым вареньем, укутывала и укладывала спать. Утром просыпались — болезни как не бывало. Я чувствовал их дружескую заботу и во время другой нашей встречи, когда мы сидели на берегу Персидского залива, мне были подарены настоящие шерстяные носки. Роберт при этом вспомнил знаменитые слова Александра Суворова «Ноги держи в тепле, а голову в холоде». В декабре в эмиратах довольно прохладно, ветер с моря не ласкает как обычно, а пронизывает насквозь.

Но главным подарком для меня была песня, которую исполнила для меня Фарида Тимербаева. Подарок в виде клипа оказался ошеломляющим, так как в нем проступило мое прошлое. Улицы Бугуруслана. Спешащие по своим делам люди. Все такое знакомое, словно не уезжал никогда оттуда. Смотрел этот клип и вспоминал как сидел на берегу реки Кинель, мечтал и строил планы на будущее. Если вы дочитаете эту статью до конца, то сможете найти ссылку на эту песню.Все дни, проведенные с Тимербаевыми были насыщены интересными встречами, которые прерывались морской прогулкой и полетом на спортивном самолете над Дубаем. Я познакомил их со своим старым другом Нурали Латыповым – легендой 80-х годов, обладателем первой «Хрустальной Совы» в знаменитой телеигре «Что? Где? Когда?». В наших прогулках мне было трудно забыть о делах, но я старался, ведь как пела Фарида: «Подарок Бога – гость». В сущности, так оно и есть, такие люди как Тимербаевы привносят в этот мир гармонию творческих исканий, и ты невольно переключаешься с жизненно нужного, на вечно прекрасное. Видеосюжеты встреч на берегу Персидского Залива с Робертом и Фаридой Тимербаевами:https://www.youtube.com/watch?v=D4O-z3_RFxk https://www.youtube.com/watch?v=K4j21_hyjqshttps://www.youtube.com/watch?v=mr53ZleSayIhttps://www.youtube.com/watch?v=q4qV_dgpysghttps://www.youtube.com/watch?v=rB6Hoq_gyyIhttps://www.youtube.com/watch?v=TbOv9bTQ5FMhttps://www.youtube.com/watch?v=Ke87smyE3d4Встречи на берегу Персидского залива — одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, и каждый из них оставил в моей жизни свой след, подарив драгоценные минуты дружеского общения. Но в силу каких-то ментальных особенностей, «татарские и башкирские встречи», стали для меня знаковыми, словно очертив ареал некого культурного единства. Исмагил Шангареев. Бухарест. 2020