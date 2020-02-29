«Вы дерьмо найдете!»: Елена Блиновская резко ответила подписчикам

Совсем скоро популярный блогер подарит избраннику четвертого ребенка. Чтобы справиться с плотным графиком и домашними хлопотами, она объявила поиск компетентной няни. Правда, условия работы у знаменитости многим показались рабскими.

38-летняя Елена Блиновская — мотивационный спикер, которая пользуется огромной популярностью, как у обычных граждан, так и у звезд. Ее микроблог насчитывает два миллиона подписчиков. При этом сама успешная бизнеследи успевает быть матерью троих детей, а в скором будущем подарит супругу очередного наследника. Впрочем, блогер признается, без посторонней помощи ей уже не справиться. Поэтому она объявила поиск няни, фотографа и менеджера.

Женщина выставила жесткий список требований к претендентам, сразу отметив, что будет платить мало, а трудиться придется не покладая рук. «Вы будете «принадлежать» моей семье несколько лет с совершенно непонятным графиком. Это не работа мечты это прям РАБота! И вы должны ее обожать», — написала она.

Блиновская также подчеркнула, что не собирается устанавливать дружеские отношения с подчиненным и установит четкие границы. По заявлениям коуча, няня должна будет подписать контракт на пять лет, не имея выходных, а менеджер обязан делать абсолютно все. «Даже, если надо, моет мои ботинки!» — уточнила блогер.

Некоторые с пониманием отнеслись к откровенному сообщению Елены, которая получает миллионные гонорары и путешествует по всему миру. «Я при первом прочтении тоже ощетинилась: «Но почему такой текст?» Если написать обычно, сразу рванет гигантское цунами из легкомысленных людей, которым охота просто потусить возле Елены и ее окружения. А она оберегает своего директора, ее труд и время!» — пишут фанаты.

Другие посчитали вакансии Блиновской рабскими и осудили за жесткий подход. Блогер поспешила ответить хейтерам, не скупясь на хлесткие выражения. «Вас в цветник приведи, вы дерьмо найдете»; «Ты под постом еще не проблевалась? Может доходы тебе свои озвучить, чтобы ты вконец желчью захлебнулась», — негодует звезда.

Напомним, что Елена ведет марафоны личностного роста и верит в исполнение сокровенных желаний. «Каждый получает определенные результаты в жизни, а я их еще и четко отслеживаю, разрабатывая методологию того, как к этому пришла. Вот спроси человека, как он добился успеха, он ответит: «Ну что-то делал». А что делал уже и забыл. К счастью, через марафоны у меня получается эти моменты передавать. И я — за результаты. Нет ничего важнее, чем настоящий результат, фактический», — говорила она.

Фото: Instagram