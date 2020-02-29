«Хотелось нюхать протухшую курицу или сырой асфальт»: Саша Черно рассказала об изменениях ее вкусов при беременности

Саша Черно, принимающая участие в проекте «Дом-2», рассказала, как поменялись ее пищевые пристрастия в период беременности. Она признается, что хочет такую еду, какая ранее вызывала омерзение. У Саши Черно пошел второй триместр беременности. Она уже на 5 месяце, и лишь недавно ее прекратил изнурять токсикоз. Также изменились предпочтения в продуктах питания, и звезда удивляется новым блюдам, которые хочет съесть.Часто в Сети она ведет диалоги с поклонниками о продуктах и сообщила, что не так давно рано утром захотела съесть лук. Также звезда «Дом-2» призналась, доходило до такого, что ей хотелось приобрести шаурму у трассы, «понюхать протухшую курицу или сырой асфальт».Сейчас Саша Черно бережет здоровье и учится не волноваться, хотя из-за ссор с Иосифом Оганесяном это не выходит. Переживать ее заставила и встреча с матерью, с которой она не виделась с детства, так как растил Черно ее отец.