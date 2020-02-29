В Иране из-за коронавируса COVID-19 закрыли все школы

«На основании проведенного анализа был сделан вывод о необходимости закрытия всех школ в стране. По этой причине они будут закрыты на три дня, начиная с завтрашнего дня «, — сказал министр здравоохранения Ирана Саид Намаки. «У нас была относительно трудная неделя», — добавил он, отметив, что в ближайшие дни в Иране ожидается критическое увеличение заболеваемости коронавирусом.

Закрытые школы — не единственные меры предосторожности, принимаемые из-за страха перед эпидемией. В стране также были отменены пятничные молитвы.

Последние данные показывают, что 34 человека уже умерли в Иране из-за COVID-19. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил о 388 зараженных коронавирусом, большинство из них находятся в Тегеране, Коме и Гилянах.