Осужденным громкому делу убийстве Михаила Седова удалось избавиться путевок колонию

Адвокатам Михаила Поспелова и Евгения Кочергина не удалось отменить приговор Алтайского краевого суда, согласно которому они признаны виновными в жестоком убийстве жителя Барнаула Михаила Седова в 2018 году. Как сообщает прокуратура Алтайского края, апелляционный суд оставил меру наказания без изменения. Расследование громкого убийства Михаила Седова стало одним из самых громких дел 2018 года и вызвало в регионе широкий резонанс.

Ранее судом и следствием было установлено, что вечером 2 октября 2018 года Михаил Поспелов и Евгений Кочергин, вступив в предварительный сговор, прибыли в гаражно-строительный кооператив по улице Малахова в Барнауле, где стали высматривать дорогостоящий автомобиль, чтобы в дальнейшем продать. Увидев возле одного из гаражных боксов подходящее авто, они напали на его владельца Михаила Седова и нанесли несколько ударов заранее приготовленными металлическими монтажками, а также руками и ногами – всего не менее 27 ударов. После этого злоумышленники поместили потерпевшего в багажник его же автомобиля и вывезли в район озера Пионерское, где причинили не менее пяти ножевых ранений, от которых он скончался на месте происшествия. Скрыв тело потерпевшего в лесном массиве и забрав находившиеся при нем наличные деньги, мужчины скрылись с места происшествия.

В результате Алтайский краевой суд в присутствии присяжных приговорил Поспелова к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, а Кочергина – к 16 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Адвокаты не согласились с таким вердиктом присяжных, которые посчитали, что подсудимые не достойны снисхождения, а также с приговором суда и подали жалобы. Юристы просили отменить приговор, ссылаясь на существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Также они утверждали, что выводы суда не соответствовали фактическим обстоятельствам дела.

Слушания в Пятом апелляционном суде прошли 27 февраля, однако судьи не согласились с озвученными доводами защитников и оставили приговор без изменения. Таким образом, решение Алтайского краевого суда вступило в законную силу.

Напомним, что ранее осужденных также обязали выплатить компенсацию морального вреда. Сообщалось, что семья требовала Михаила Седова требовала с его убийц 4,5 млн рублей.