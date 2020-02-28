Анкара заявила о необходимости объявления бесполётной зоны над Идлибом

РИА Новости напоминает, что ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, сирийские войска обстреляли в идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. При этом авиация ВКС России в районе Бехуна не применялись.

«Международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и установления бесполетной зоны (над Идлибом). Гаранты астанинского процесса — Россия и Иран — потеряют свой авторитет, если не выполнят своих обязательств по сокращению насилия и военных действий в Идлибе», — написал Алтун в Twitter.