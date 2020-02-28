Модный дайджест: от Веры Брежневой с подарками до часов в честь Софьи Ковалевской

В конце недели подводим итоги модной недели. Кендалл Дженнер стала лицом Liu Jo, в продажу поступили часы, посвященные Софье Ковалевской, а в Милане Китти Спенсер, Наталья Османн и другие стали гостями презентации Bvlgari.

1.Кендалл Дженнер стала лицом Liu Jo

Американская модель стала новым амбассадором итальянского бренда. На этот раз марка решила обратиться к поколению Z и запустила кампанию с хештегом #BornIn1995 — ну а Кендалл стала ее идеальным представителем, ведь модель тоже родилась в 1995 году и скоро отметит 25-летие. На этой же неделе вышла и новая кампания Calvin Klein с участием Дженнер.

2.Вера Брежнева и бренд Calzedonia запустили коллаборацию (с подарками!)

На этой неделе в одном из торговых центров состоялся public talk с Верой Брежневой. Поводом для встречи с поклонниками послужил новый проект певицы — коллаборация косметического бренда Веры, который она запустила недавно, и бренда Calzedonia.

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Вера Брежнева

Начиная с сегодняшнего дня, 28 февраля, при покупке в Calzedonia на сумму от трех тысяч рублей можно будет получить в подарок губную помаду от Vera Beauty.

3.Бренд Avgvst и часовой завод «Ракета» выпустили часы в честь первой женщины-профессора математики Софьи Ковалевской

На этой неделе в продажу поступили новые часы, созданные в коллаборации брендом украшений Avgvst и часовым заводом «Ракета». Особенность новинки — стрелки на этих часах круглые, а их радиусы соотносятся так же, как радиусы Земли и Луны.

Модель, которую посвятили Софье Ковалевской, выпустили в трех цветовых комбинациях: черный циферблат в корпусе цвета белого металла, белый циферблат в корпусе под светло-желтое золото и циферблат теплого белого оттенка в корпусе цвета розового золота. Стоимость часов — 28 800 рублей.

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4.Китти Спенсер, Наталья Османн, Ясмина Муратович и другие на презентации Bvlgari

В рамках миланской Недели моды ювелирный бренд Bvlgari провел презентацию, посвященную коллекции аксессуаров и кожаных изделий осень-зима — 2020. Гостями мероприятия стали Китти Спенсер, Джон Кортахарена, Ньевес Альварес, Коко Кониг, Анна Кливленд, Наталья Османн и Ясмина Муратович. Собравшихся ждало живое выступление модели и певицы Фейт Линч и диджей-сет от Жозефины де ла Бом.

5.Елена Кулецкая, Анна Цуканова-Котт, Снежана Самохина на спортивной презентации

На этой неделе в одной из спортивных студий Puma провела презентацию новой женской коллекции одежды для низкоинтенсивных тренировок. Приглашенные звездные гости смогли сразу протестировать новинки в процессе тренировки Pilates Fusion — методики, направленной на максимально эффективную работу всего тела.

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6.Алла Довлатова, Татьяна Тотьмянина, Мария Кравцова и другие на модной презентации в Москве

На этой неделе в столице открылась международная выставка моды CPM Moscow. В рамках экспозиции свою коллекцию представил и итальянский бренд Odri. На стенд заглянули и звездные посетители мероприятия, в том числе Мария Кравцова, Татьяна Тотьмянина, Алла Довлатова, Алексей Ягудин, Согдиана и другие.

Знаменитости тут же поспешили примерить яркие пуховики в цветах лайма, фуксии, индиго и изумруда. Напомним, активно с брендом сотрудничает и Яна Рудковская, которая создала несколько капсульных коллекций горнолыжных костюмов, пуховых накидок и курток.