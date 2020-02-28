Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

В Париже продолжается Неделя моды, и сегодня день начался с показа новой коллекции Джонатана Андерсона для бренда Loewe. Гостями показа стали Гвендолин Кристи, Томми Дорфман, а также модели Карли Клосс, Амбер Валетта, Даутцен Крез, которые вчера участвовали в шоу Off-White и Isabel Marant.

Приглашение на показ в этот раз было выполнено в виде виниловой пластинки с записью голоса футболистки и ЛГБТ-активистки Меган Рапино, которая недавно стала амбассадором бренда.

В новой коллекции представлены фасоны, в которых, по замыслу Андерсона, женщина могла бы чувствовать себя сильной и уверенной. Эксперименты, которыми отличается Андерсон, тут отходят на второй план, хотя и со стереотипными типично женственными силуэтами дизайнер пытается бороться, оживляя силуэты драпировками, оборками на линии груди и бедер, а также контрастными вставками на животе.

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Перекочевала в коллекцию и еще одна узнаваемая деталь — укрупненные лацканы пальто, которые публика уже видела и в коллекции личного бренда Джонатана на Неделе моды в Лондоне.

Среди ведущих оттенков стоит отметить синий, оливково-зеленый и терракотовый, а самым запоминающимся аксессуаром в коллекции можно назвать шапки из страусовых перьев.

Гости показа

Гвендолин Кристи

Гвендолин Кристи

Карли Клосс

Каролин Мерфи, Карли Клосс, Даутцен Крез, Амбер Валетта

Айрис Лоу

Амбер Валетта

Эмелин Валад

Томми Дорфман

Вирджил Абло

Bryan Boy