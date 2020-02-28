Брат Нурмагомедова выступит на одном турнире с чемпионом UFC

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 19 апреля. Об этом сообщает UFC Russia.

Соперником непобежденного россиянина станет американец Хантер Азур, который также ни разу не уступал в профессиональной карьере. В главном бою вечера сойдутся Хабиб Нурмагомедов — двоюродный брат Умара, — и американец Тони Фергюсон.

27 февраля UFC объявил о подписании контракта с Умаром Нурмагомедовым. Россиянин будет выступать в легчайшем весе. 31 января Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в легком весе, заявил о переходе брата в организацию.

В активе Умара Нурмагомедова серия из 12 побед. Россиянин известен по выступлениям в GFC и PFL.

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28-летний Азур одержал восемь побед.