Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

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mavit
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Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

В Париже продолжается Неделя моды, и сегодня день начался с показа новой коллекции Джонатана Андерсона для бренда Loewe. Гостями показа стали Гвендолин Кристи, Томми Дорфман, а также модели Карли Клосс, Амбер Валетта, Даутцен Крез, которые вчера участвовали в шоу Off-White и Isabel Marant.

Приглашение на показ в этот раз было выполнено в виде виниловой пластинки с записью голоса футболистки и ЛГБТ-активистки Меган Рапино, которая недавно стала амбассадором бренда.

 

В новой коллекции представлены фасоны, в которых, по замыслу Андерсона, женщина могла бы чувствовать себя сильной и уверенной. Эксперименты, которыми отличается Андерсон, тут отходят на второй план, хотя и со стереотипными типично женственными силуэтами дизайнер пытается бороться, оживляя силуэты драпировками, оборками на линии груди и бедер, а также контрастными вставками на животе.

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Перекочевала в коллекцию и еще одна узнаваемая деталь — укрупненные лацканы пальто, которые публика уже видела и в коллекции личного бренда Джонатана на Неделе моды в Лондоне.

Среди ведущих оттенков стоит отметить синий, оливково-зеленый и терракотовый, а самым запоминающимся аксессуаром в коллекции можно назвать шапки из страусовых перьев.

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Гости показа

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Гвендолин Кристи

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Гвендолин Кристи

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Карли Клосс

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Каролин Мерфи, Карли Клосс, Даутцен Крез, Амбер Валетта

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Айрис Лоу

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Амбер Валетта

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Эмелин Валад

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Томми Дорфман

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Вирджил Абло

Неделя моды в Париже: Гвендолин Кристи, Карли Клосс, Кайя Гербер на показе Loewe

Bryan Boy