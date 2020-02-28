Боб Вейтон — самый старый мужчина в мире

Боб Вейтон, который живет в маленьком городке Альтон на юге Англии, говорит, что он не испытывает особого удовлетворения от того, что он теперь самый старый мужчина в мире. — Мне все равно, это просто еще один день в моей долгой жизни.

Боб носит звание старейшего человека Великобритании с лета 2019 года. Он родился 29 марта 1908 года. Интересно, что в этот же день родилась Джоан Хоккард, которая является самой старой женщиной Великобритании.

Вейтон, уроженец Халла в Восточной Англии, работал в 1920-х и 1930-х годах морским инженером на Тайване, где он встретил свою жену Агнес. Во время Второй мировой войны он находился в США, где для британской разведки он переводил захваченные японские сообщения, а затем вернулся в Англию, где читал лекции по морской инженерии в Лондонском городском университете до своей отставки в 1973 году.

Весон будет официально признан самым старым мужчиной в мире через несколько дней. В мире около 50 женщин старше него. Самым старым человеком, в настоящее время живущим, является 117-летняя японка Кейн Танака.