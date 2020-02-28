Гурт Go-A, в якому грає лучанин, може не поїхати на Євробачення

Гурт Go-A, який переміг в нацвідборі на Євробачення, може не поїхати на пісенний конкурс.

Поїздка гурту, в якому грає лучанин Ігор Діденчук, на Євробачення, опинилася під питанням через арешт рахунків Суспільного телебачення.

Про це повідомляє Кореспондент.

Переможець з контрактом

Виграла нацвідбір на Євробачення група Go-A. 25 лютого колектив підписав договір з Національною громадською телерадіокомпанією України (НГТУ) на участь у пісенному конкурсі. Після цього музиканти офіційно стали конкурсантами від нашої країни.

«Ми його підписали, тому нам усе сподобалося. Там ніхто нікого не обмежує. UA:Суспільне повністю зацікавлене в тому, щоб гідно представити Україну. Тому там немає підводних каменів», — заявила солістка групи Катерина Павленко.

НГТУ бере на себе витрати колективу. Згідно із жеребкуванням, Go-A виступлять у першому півфіналі пісенного конкурсу — 12 травня. Група вийде на сцену в другій половині шоу.

Євробачення-2020 пройде в Нідерландах, у Роттердамі.

Блокування рахунків

Однак, за словами керівника Національної громадської телерадіокомпанії Зураба Аласанії, через арешт рахунків Суспільного під загрозою опинилася поїздка представників України на Євробачення.

28 лютого громадський мовник повідомив, що виконавча служба Мін’юсту заарештувала всі рахунки компанії. Це сталося через те, що Суспільне має заплатити старий борг у 308 мільйонів гривень європейському мовнику Євроньюз.

Борг виник ще за часів президентства Віктора Януковича, коли, за домовленістю з владою України, запустили мовлення української служби Євроньюз, однак, Київ тоді не виконав частину зобов’язань.

Суспільне ТБ отримало той борг у спадок від Національної телекомпанії України.

Причому блокування рахунків ставить під загрозу не тільки участь у Євробаченні, а й трансляцію Олімпіади-2020.

«Ми не можемо оплатити поїздку наших учасників. Ми навіть не можемо оплатити готель для національної команди України, яку ми тільки оголосили. «Якось, можливо, самі доберетесь» — усе, що я можу сказати зараз нашій команді. Це шість виконавців і шість наших представників», — розповідає Аласанія.

У команди виконавців Go-A, за його словами, з грошима «взагалі біда». Усі витрати мало взяти на себе Суспільне — і заклало гроші в бюджет, але зараз не має до них доступу.

«Чи є це зривом Євробачення? Ну ні, але так», — резюмував пан Аласанія.

Також Україна зобов’язана відправити ще перед Євробаченням у Нідерланди главу делегації на спеціальну зустріч, але зробити цього зараз також не може.

Що робитимуть?



Зараз Мінкульт разом з Мінфіном вирішують питання про погашення боргу Суспільного ТБ перед Євроньюз.

«Ситуація з можливим відключенням за борги телеканалу є неприпустимою. Мовник не передбачив в бюджеті кошти на погашення заборгованості. Мінкульт, щоб уникнути ситуації щодо можливого припинення мовлення, разом з Мінфіном прийняв рішення про наближення фінансування, щоб Суспільне мало можливість розрахуватися з боргами негайно», — заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

При цьому він зазначив, що сума коштів на заблокованих рахунках у Швейцарії, після погашення боргу, повернеться в бюджет, а Мінкульт ініціює зміни до бюджету щодо збільшення фінансування громадського мовника.