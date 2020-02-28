Алтайским автомобилистам-нарушителям год выписали штрафов почти 800 рублей

В 2019 году водители транспортных средств в Алтайском крае совершили свыше 900 тысяч нарушений ПДД, за которые им были выписаны штрафы. Об этом 27 февраля сообщил начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев в ходе пресс-конференции по итогам года. Как информирует ГТРК «Алтай», полицейскими было принято решение закупить дополнительные комплексы фиксации нарушений на особо опасных аварийных участках, чтобы минимизировать несчастные случаи.

По словам Владислава Перцева, нарушители прошлого года принесли немало денег в бюджет. Общая сумма к оплате всех штрафов составила почти 800 млн рублей. При этом начальник краевой ГИБДД подчеркнул, что большая часть штрафов в регионе выписывается автоматически — по показаниям приборов фото- и видеофиксации. На их долю приходится две трети всех выявленных нарушений, и только треть протоколов составляется инспекторами.

Перцев также рассказал, что на данный момент на дорогах края установлено 88 стационарных и 12 передвижных комплексов. Однако в 2020 году их станет больше. «В этом году у нас запланирована закупка девяти комплексов, которые будут установлены в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог. В гБарнауле шесть таких комплексов планируется установить. В Новоалтайске, Бийске и Рубцовске – по одному. Если говорить об основных нарушениях, совершаемых в регионе и фиксируемых центром автоматизированной фиксации, то это, конечно, то, что связано с нарушением скоростного режима и проезда перекрестков», — пояснил начальник Управления ГИБДД по Алтайскому краю.

По словам Владислава Перцева, ГИБДД уже выявила несколько участков, где чаще всего происходят аварии, там в первую очередь и установят приборы фиксации. На федеральных трассах таких мест пять – в Тальменском, Зональном, Бийском, Шипуновском и Рубцовском районах. В городах аварийных участков больше, только в краевой столице их более 30.