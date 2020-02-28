В МИД обеспокоены наращиванием потенциала НАТО у российских границ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия обеспокоена наращиванием потенциала НАТО у российских границ, это ведет к росту напряженности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Со своей стороны мы выразили обеспокоенность наращиванием военных потенциалов НАТО вблизи российских границ. Масштабы приготовлений альянса выходят далеко за рамки потребностей самообороны и эта линия ведет к росту напряженности и усугублению дефицита доверия», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном.

«Мы рассказали, какие действия мы уже предложили Североатлантическому альянсу по деэскалации обстановки и по укреплению доверия, ждем ответа», — добавил Лавров.