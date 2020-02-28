Госдеп США: Штаты обеспокоены турецко-сирийскими столкновениями, поддерживают Анкару

«Мы выражаем серьёзную обеспокоенность в связи с нападением на турецких военнослужащих в Сирии, и выступаем на стороне нашего союзника по НАТО Турции», — цитирует представителя Госдепартамента США ТАСС.

«Мы поддерживаем контакт с турецкими властями с целью получить подтверждение данным событиям и иметь больше ясности по текущей ситуации на местах», — указали в Госдепартаменте. По словам дипломата, США «продолжают призывать к немедленному прекращению этого отвратительного наступления со стороны режима (президента Сирии Башара – ред.) Асада». «Как заявили президент (США Дональд Трамп — ред.) и госсекретарь (Майкл Помпео — ред.), мы рассматриваем варианты того, как мы можем наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе», — заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.