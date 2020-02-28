Иван Телегин отметил день рождения с любовницей

Сегодня бывшему супругу Пелагеи исполнилось 28 лет. Личный праздник хоккеист отметил в компании новой возлюбленной Марии Гончар и их домашнего питомца. Именинник похвастался в микроблоге сюрпризом, который ему преподнесла избранница.

Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье. Мария Гончар опубликовала в микроблоге снимок праздничного торта для любимого. Десерт украсили декоративные фигурки хоккеиста и пса породы сиба-ину — маленькой копии их домашнего питомца Фокси. Говорят, пушистого друга подарил блондинке сам Телегин. Аналогичным кадром поделился у себя в хронике и Иван, также показав украшенный воздушными шарами дом.

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Напомним, что хоккеист и Пелагея расстались в конце декабря. Поклонники были крайне удивлены неожиданной новостью, ведь супруги производили впечатление счастливой семьи. Артистка подчеркнула, что расставание было мирным ради благополучия ребенка. Однако многие уверены, не обошлось без скандала с обвинениями в измене.

Накануне грустной новости Телегина заметили в компании эффектной блондинки. Хоккеист не скрывал нежные чувства к любовнице. Пелагея признается, что знала о похождениях супруга. «Так получилось, что с Иваном мы расстались давно, и вот уже восемь месяцев не живем вместе. Нам удалось сохранить теплые отношения. И тут перед Новым годом этот поток… Сначала мне было любопытно наблюдать, как в наше время придумывают и распространяют фейковые новости, но все это перешло все разумные границы», — объясняла она.

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Сейчас 28-летний Иван все чаще выводит спутницу в свет и заявляет, что она не причастна к развалу семьи. «Все мы мечтаем встретить одного человека и прожить с ним всю жизнь. Но не всегда это получается, — писал спортсмен. — Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения. У нас есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за это. Но двум сильным личностям сложно ужиться вместе. В нашем разводе нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем помогать друг другу».

К слову, когда-то и Пелагею называли разлучницей. До встречи с певицей Телегин встречался с Евгенией Ноур, которая подарила ему сына Марка. По словам певицы, о романтическом увлечении хоккеиста она узнала только из заголовков СМИ.

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Фото: Instagram