Певец Шура: «У меня были метастазы в голове. Еще неделя, и я бы сдох»

Шура столкнулся с раком, когда находился на пике популярности. Артист благодарен судьбе, ведь лечение от страшного недуга помогло ему избавиться от наркотической зависимости. Сейчас музыкант здоров и мечтает о детях.

44-летний певец Шура прошел через многие испытания. Став знаменитым в 90-е, музыкант быстро подсел на наркотики. Все начилось с небольших доз, но постепенно зависимость возрастала. Из-за пагубного пристрастия певец не только лишился денег и квартиры, но и подорвал здоровье.

На фоне проблем с наркотиками у Шуры развилась онкология. О смертельно опасном диагнозе музыкант узнал случайно, но сразу же решил, что будет лечиться. «Врач мне сказал, что еще неделя — и я бы сдох. У меня метастазы уже были в голове. У моей знакомой муж умер от рака, поэтому она знала все про эту болезнь. Когда я ей позвонил, она сразу отправила меня в больницу. Вопрос «за что?» у меня даже не возникал. Я и так знал причину — не фиг было жрать столько наркоты», — объяснил певец.

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Музыкант прошел больше десяти курсов химиотерапии. Из-за болезни ему пришлось уйти из мира шоу-бизнеса на пять лет. Несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, Шура смог излечиться. К тому же, рак помог ему справиться с наркотической зависимостью.

«Я сейчас ничего не принимаю. Лечусь от алкоголизма. Мне в попу что-то вшили, и я очень боюсь. Уже два месяца не бухаю. Люди садятся на наркоту по разным причинам. Кому-то она нужна, чтобы выступать, но у меня было иначе. Я приходил домой, а там ни ребенка, ни котенка, ни любимого человека. Вот и принимал», — поделился артист.

Сейчас Шура регулярно проходит обследования, чтобы не упустить возможный рецидив. Также он помогает друзьям и коллегам, которые сталкиваются с зависимостями или тяжелыми болезнями. Так, музыкант одним из первых сообщил, что у Марины Хлебниковой есть проблемы с алкоголем. По словам звезды, он был шокирован, когда увидел, как выглядит его некогда успешная коллега.

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«Она оказалась в той ситуации, когда сидишь дома, бухаешь и думаешь, что никому не нужен. Многие великие наши актрисы так переумирали. Когда я опубликовал фотографии Марины, о ней вспомнили. Она мне звонила и благодарила за это. А с Отиевой, видели, что случилось? Была такая красивая баба, а сейчас худющая — сидит бухает. Я всем готов помочь, могу клинику порекомендовать, в которой сам лечусь», — подчеркнул артист.

С последствиями собственной зависимости Шура сталкивается до сих пор. Так, музыкант уже давно мечтает о детях, но боится обращаться к суррогатным мамам. По мнению артиста, его проблемы со здоровьем в прошлом могут негативно сказаться на малыше.

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«Найти суррогатную маму — не проблема. Но это очень ответственный и важный шаг. Может быть, решусь на это через пару лет. О ребенке из детского дома даже не думал. Я одно время жил в детском доме и знаю, что у ребят, которые там находятся, могут быть большие проблемы», — признался артист.

В интервью для YouTube-канала Bloknot Stars Шура подчеркнул, что не жалеет о своих ошибках. Музыкант уверен, что испытания даются человеку не просто так. Преодоление тяжелой зависимости и болезни помогли звезде морально вырасти и измениться к лучшему.

Фото: Legion-Media