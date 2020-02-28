Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Катерина ТихоноваКадр: видео «Россия 24» / YouTube

В Московском государственном университете до конца года будет создан Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем. Возглавит новую структуру глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу фонда.

По данным издания, Тихонова при этом сохранит должность главы «Иннопрактики».

О создании института, который займется исследованиями в сфере искусственного интеллекта, в 2019 году заявлял гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Источники газеты «Ведомости» сообщили, что речь идет именно об этой структуре.

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