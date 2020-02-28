Ученые зафиксировали в космосе очень мощный взрыв

|Астрономы из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной, который случился с момента Большого Взрыва.Взрыв был спровоцирован сверхмассивной черной дырой, которая находилась в самом центре галактики Змееносца. Эта галактика находится на расстоянии 390 миллионов световых лет от нашей планеты, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Мелани Джонстон-Холлитт рассказала о том, что ранее ученые уже наблюдали за яркими вспышками, которые фиксировались в центральной части галактик, но эта стала просто невероятным событием. При этом ученые на данный момент не могут объяснить то, почему этот взрыв был настолько сильным.С помощью рентгеновского телескопа удалось установить, что из-за взрыва возникла дыра в плазме, которая находилась вокруг черной дыры. Этот взрыв был не только очень сильным, но еще и невероятно медленным.
Для наблюдения за взрывом исследовалось четыре современных телескопа по всему миру. Ученые собираются удвоить их количество, чтобы провести дополнительное исследование и увеличить чувствительность в несколько раз.
READ Неделя моды в Париже: Хелена Кристенсен, Шейлин Вудли, Одри Тоту и другие на показе Balmain