Сестру Кардашьян высмеяли за рекламу бытовой химии

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Фото: @khloekardashian

Младшую сестру телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои высмеяли в сети за рекламу бытовой химии марки Febreze. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из опубликованных кадров знаменитость позирует, сидя на кровати среди моющих средств бренда. В руках она держит флакон с распылителем. Кардашьян также сфотографировали лежащей на диване в белой рубашке с оголенными ногами, а на заднем плане расположили продукцию марки.

Однако внимание пользователей привлек третий снимок: на нем запечатлены три флакона-спрея, полностью покрытые голубыми и розовыми стразами. Они стоят на полке рядом с фотографией Хлои с ее дочерью Тру.

Помимо вопросов о том, сколько ей заплатили за рекламу бытовой химии бренда, пользователи сети начали публиковать шуточные посты в социальных сетях. «Покажите мне работника, который прикреплял стразы к бутылкам для Хлои», — написал один. «Рекламные посты Хлои Кардашьян с Febreze — новый символ 2020 года», — высказался второй. «Схожу с ума от того, что она сфотографировалась с блестящими флаконами моющего средства. Уровень, к которому я стремлюсь», — отметил третий.

В январе откровенный наряд звезды телешоу «Семейство Кардашьян» раскритиковали в сети. Она появилась в длинном серебряном платье с глубоким декольте без бюстгальтера и вырезом на ноге, доходящем до талии. На сайте бренда Abyss оно стоит 380 долларов (около 24 тысяч рублей). Подписчике сравнили ее с кентавром и высмеяли за отсутствие нижнего белья. Хлои дополнила образ клатчем Judith Leiber в форме стопки купюр из разноцветного хрусталя, покрытого 24-каратным золотом, за 5695 долларов (почти 354 тысячи рублей).