Ученые опубликовали удивительный снимок минилуны Земли

Некоторое время назад учеными было установлено, что на протяжении трех лет вокруг Земли вращается еще один спутник естественного происхождения. Он является временным и имеет небольшой размер. Таким спутником стал астероид небольшого размера, получивший название 2020 CD3. На данный момент эксперты наконец-то поделились фотографией этого объекта, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Некоторое время назад специалисты нашли у нашей планеты еще один спутник, имеющий естественное происхождение. Его размеры составляют от одного до шести метров. Данный астероид относится к группе либо Амуров, либо Аполлонов. Если верить специалистам, то на орбите Земли данный объект находится уже на протяжении практически трех лет. 24 февраля в обсерваторию Джемини, которая находится на Гавайях, поступил невероятный снимок в цвете. На нем можно рассмотреть астероид, который вращается вокруг Земли. Фотография была получена с помощью современного телескопа Gemini North. Изображение состоит из трех разных снимков, которые были обработаны разными фильтрами. Минилуна имеет вид небольшого яркого пятна, расположенного в самом центре снимка. Ученые добавили, что астероид будет вращаться вокруг Земли до апреля, а затем планета выбросит его с орбиты.