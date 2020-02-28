В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

В России в список автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются так называемым налогом на роскошь, включили машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. Об этом сообщили в минпромторге РФ, пишет РИА «Новости».

«Общее количество автомобилей по категориям составило: от 3 до 5 миллионов рублей — 632 штуки (+54 к 2019 году); от 5 до 10 миллионов — 484 штуки (+38); от 10 до 15 миллионов — 100 штук (+3); свыше 15 миллионов рублей — 82 штуки (+9)», — рассказали в ведомстве.

Напомним, по действующему российскому законодательству владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Здесь учитывается возраст транспорта. Налог на машины возрастом 1−2 года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, 2−3 года — 1,1. Двойной налог должны платить владельцы авто, цены которых попадают в промежуток от 5 до 10 млн рублей, возрастом до 5 лет. Тройной — за модели по цене 10−15 млн рублей и возрастом 10−20 лет. При этом, как отмечает ведомство, фактическая стоимость автомобиля, указанная в договорах купли-продажи, при расчете средней стоимости машины не учитывается. Для автомобилей, попавших в перечень, сумма налога исчисляется с учетом повышающего коэффициента.