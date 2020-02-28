Renault снизила цены на двигатели и механические трансмиссии в России

Компания Renault объявила о снижении цен в России на некоторые двигатели и механические коробки передач с 23 февраля. Размер выгоды, как сообщает «Автоновости дня», составляет до 77% в зависимости от наименования.

Специальное предложение распространяется более чем на 60 наименований, среди которых бензиновые двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра (8 клапанов), 1,6-литровые и 2,0-литровые моторы (16 клапанов), дизельные двигатели, а также 5- и 6-ступенчатые механические коробки передач и другие агрегаты.

Получить скидку можно только при условии покупки и замены агрегатов в сервисах официальных дилеров Renault.

Напомним, в прошлом году Renault пересмотрела ценовую политику на многие запчасти и расходники. В частности, кузовные детали для кроссовера Duster первого поколения (передний бампер, подрамники подвески, дверные ручки, стекла и др.) стали доступны с выгодой до 80%. Также подешевели пружины, карданные, приводные валы и многие другие запчасти — новые цены получили более 250 наименований.