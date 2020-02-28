Появились «живые» фото нового Volkswagen Polo для России

Новый Volkswagen Polo, чью внешность и интерьер в деталях показали только на днях, впервые сфотографировали вживую. Эксклюзивные «живые» снимки новоиспеченного лифтбека Polo для России появились в группе «For Friends & Для Друзей» в соцсети «ВКонтакте».

Как и ожидалось, новый «Поло» еще сильнее унифицирован с соплатформенной «Шкодой Рапид» – теперь он тоже представлен в кузове пятидверного лифтбека, расширяющем возможности загрузки и разгрузки крупногабаритных грузов.



Новый Volkswagen Polo. Фото vk.com/forfriendsspb



Новый Volkswagen Polo. Фото vk.com/forfriendsspb



Новый Volkswagen Polo. Фото vk.com/forfriendsspb

Спереди новинку визуально отличают модернизированная решетка радиатора, новая светодиодная головная оптика (идет уже в базовой комплектации) и другой бампер, а сзади – узкие двухсекционные светодиодные фонари, бампер и буквенное название модели, разместившееся непосредственно под логотипом.

Кроме полностью светодиодной светотехники, в базовое оснащение нового VW Polo войдут мультимедиа-система с сенсорным дисплеем, а список доступных за доплату опций пополнят недоступные ранее обогрев задних сидений, обогрев руля, цифровая приборная панель и бесключевой доступ.



Новый Volkswagen Polo. Фото vk.com/forfriendsspb



Новый Volkswagen Polo. Фото vk.com/forfriendsspb

Технически автомобиль не изменился. Самую доступную модель Volkswagen, как и прежде, предложат россиянам с 1,6-литровым «атмосферником» на 90 и 110 сил и 1,4-литровым 125-сильным турбомотором. Атмосферные моторы будут работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», а турбированный – только с семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями.

Производство нового Volkswagen Polo на заводе в Калуге начнется уже весной, а «товарные» машины поступят к дилерам только в конце лета. Цены на новинку станут известны ближе к старту продаж.