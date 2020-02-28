Opel Zafira Life получил новые комплектации в России

Минивэн Opel Zafira Life, ранее доступный в России только в максимальной комплектации Cosmo L, получил две более доступные версии – Innovation M и Innovation L. Теперь цены на модель стартуют от 2 549 900 в короткобазном и 2 599 900 в длиннобазном кузове соответственно.

Новая комплектация Innovation по умолчанию включает в себя ксеноновые фары, светодиодные дневные ходовые огни, двухзонный климат-контроль, передние и задние парктроники, камеру заднего вида, боковые зеркала с электрорегулировками, обогревом и электроприводом складывания, мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем, систему бесключевого доступа в салон, кнопку запуска двигателя, а также небольшой набор электронных помощников, в числе которых системы контроля слепых зон и помощи при старте на подъеме.

Двигатель, как сообщает «Автоновости дня», безальтернативный – 2,0-литровый 150-сильный турбодизель, агрегатированный с 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Производство самых доступных Opel Zafira Life начнется 2 марта на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области.