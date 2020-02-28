Ученые зафиксировали в космосе очень мощный взрыв

Взрыв был спровоцирован сверхмассивной черной дырой, которая находилась в самом центре галактики Змееносца. Эта галактика находится на расстоянии 390 миллионов световых лет от нашей планеты, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Мелани Джонстон-Холлитт рассказала о том, что ранее ученые уже наблюдали за яркими вспышками, которые фиксировались в центральной части галактик, но эта стала просто невероятным событием. При этом ученые на данный момент не могут объяснить то, почему этот взрыв был настолько сильным.

С помощью рентгеновского телескопа удалось установить, что из-за взрыва возникла дыра в плазме, которая находилась вокруг черной дыры. Этот взрыв был не только очень сильным, но еще и невероятно медленным.

Для наблюдения за взрывом исследовалось четыре современных телескопа по всему миру. Ученые собираются удвоить их количество, чтобы провести дополнительное исследование и увеличить чувствительность в несколько раз.