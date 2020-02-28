«В моем возрасте выносить уже тяжело»: Кудрявцева рассказала, как появилась ее дочь

Ходило много слухов по поводу беременности ведущей. Якобы она обращалась к услугам суррогатной матери.

48-летняя ведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 во второй раз стала мамой. У нее в браке с 32-летним хоккеистом Игорем Макаровым родилась дочь Мария. Ходило много слухов по поводу беременности ведущей. Якобы она обратилась к услугам суррогатной матери, а сама носила накладной живот. В интервью шоу «Алена, блин!» она рассказала правду о беременности. Кудрявцева делала ЭКО.

«Это была не первая, конечно, попытка. Да, я делала ЭКО, безусловно. Много лет не получалось зачать естественным способом. Я не скрываю, но и не планировала рассказывать. Наверное, с третьей попытки получилось», — призналась ведущая.

Она объяснила, что верит в приметы и сглаз. Поэтому, когда она забеременела, она боялась появляться на широкой публике, мало фотографировалась и, вообще, не показывала оголенный живот, как делают многие инста-мамы. А люди подумали, что она просто обратилась к услугам суррогатной матери.

«В моем возрасте выносить было очень тяжело. Я боялась. Конечно, ходила куда-то, но не светилась, не фотографировалась», — ответила теледива.

Напомним, что у Леры Кудрявцевой есть 29-летний сын Жан, которого она родила в браке с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. В молодости Кудрявцева, по ее мнению, мало уделяла внимания сыну, отдавая предпочтение работе и съемкам. Когда появилась Маша, ведущая поняла, что относительно нее она мало проводила времени со старшим сыном. Она даже чувствует вину перед Жаном. Но молодой человек ни в чем не упрекает звездную мать. Ему наоборот понравилось, что в детстве он успел пожить и с мамой, и с папой, и с бабушкой.