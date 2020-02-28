Экстренное заседание турецких властей по Идлибу длилось более шести часов

По данным ТАСС, в заседании принимали участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и глава генштаба Яшар Гюлер.

Напомним, что ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 33 солдата погибли. Согласно утверждениям Догана, по турецким военным был нанесён воздушный удар сирийскими военными. Между тем в ночь на пятницу группа неизвестных собралась возле генконсульства РФ в Стамбуле, чтобы выразить протест против действий сирийской армии и президента арабской республики Башара Асада. Они также выразили недовольство в связи с тем, что Россия поддерживает законное правительство в Сирии.