Российские писатели ответили назвавшему роман Достоевского дерьмом автору

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Российские писатели Алексей Иванов и Сергей Лукьяненко ответили американскому автору детективов Джеймсу Эллроу, назвавшему роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» русским дерьмом. Об этом сообщает«Газета.Ru».

Иванов, написавший произведение «Географ глобус пропил», заявил, что подобные высказывания не делают чести его коллеге, а также отметил, что Эллроу не имеет права так высказываться о классике. При этом он признал, что людям любых национальностей нелегко дается творчество Достоевского.

Лукьяненко посчитал, что автор еще не дорос до Достоевского. «Литература — всегда вкусовщина в определенной мере. То, что для кого-то великий писатель, для другого — совершенно бессмысленный набор букв. В этой ситуации нужно пожалеть американского автора, что он не может переварить и оценить Достоевского», — прокомментировал Лукьяненко. При этом он отметил, что раньше писатели часто критиковали друг друга.

Ранее Эллрой заявил, что никак не может дочитать «Преступление и наказание»: «Я каждый раз начинаю, а затем думаю: «О нет, дядя, я не могу читать это русское дерьмо, это не для меня»», — со смехом признался писатель.

71-летний Джеймс Эллрой наиболее известен по детективному циклу «Лос-Анджелесский квартет». Он написал такие романы, как «Секреты Лос-Анджелеса» (в 1997-м был экранизирован с Гаем Пирсом, Расселом Кроу и Кевином Спейси в главных ролях), «Черная орхидея» (экранизирован в 2006-м), «Белый джаз» и «Американский таблоид».