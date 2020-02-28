Коронавирус лишил мировую экономику 5 триллионов долларов

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Публичные компании по всему миру за неделю лишились 5 триллионов долларов из-за падения рынков на фоне угрозы глобальной эпидемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Падение котировок на текущей неделе стало сильнейшим со времен мирового экономического кризиса 2008 года. Сводный финансовый индекс MSCI, который отслеживает ситуацию на рынках почти 50 стран, в пятницу упал более чем на 1 процент, а за неделю снизился почти на 10 процентов.

Вслед за мировыми рынками обвал случился и на российском. Четверг стал худшим днем для российского фондового рынка за два года. В пятницу падение индексов в России продолжилось. По состоянию на 16:27 по московскому времени индекс Мосбиржи упал на 3,42 процента к уровню закрытия, индекс РТС обвалился на 4,68 процента. Доллар в ходе торгов преодолел отметку в 67 рублей, евро в пятницу пробивал отметку в 74 рубля.

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE 28 февраля падала ниже 50 долларов за баррель впервые более чем за два года. Апрельский фьючерс на WTI падал до 45,81 доллара во время торгов на Нью-Йоркской товарной бирже. Недельное падение котировок WTI стало самым сильным за последние 12 лет, пишет Bloomberg.

Ранее такого мощного падения из-за коронавируса европейским и американским рынкам удавалось избежать из-за сохранения надежды, что китайскую эпидемию удастся преодолеть в течение нескольких месяцев. Однако в последние дни настроения на рынке резко ухудшились из-за распространения заболевания в Европе и, в частности, Италии, где по состоянию на 28 февраля зафиксировано более 600 случаев инфицирования.