Танцующие полуголые девушки в перьях поздравили чиновников Владимирской области с 23 февраля

Креатив проявила администрация Кольчугинского района.

А жизнь веселый карнавал в Кольчугинском районе Владимирской области. Сотрудников местной администрации коллеги женского пола решили поздравить с 23-м февраля с привлечением полуголых красоток в бикини и украшенных перьями.

День защитника Отечества чиновники отмечали, любуясь на прелести танцовщиц. Экзотических девушек ведущая объявила как «красоток из Бразилии».

Зажигательные танцы были вознаграждены долгими аплодисментами.

Накануне было опубликовано видео разминки, которую под руководством чирлидерш провели депутаты Ленинградской области.

Напомним, что в ноябре 2019 года на дорогах Владимирской области были обнаружены загадочные и опасные препятствия.