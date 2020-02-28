Евросоюз расширил санкции в отношении Турции

«В свете продолжающейся нелегальной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье два человека должны быть включены в чёрный список физических и юридических лиц», — говорится в Официальном журнале ЕС, передаёт ТАСС.

Санкции были введены в отношении вице-президента и главы департамента геологоразведочных работ турецкой государственной нефтяной компании TPAO (Turkish Petroleum Corporation) Мехмета Ферруха Акалина, а также его заместителя в департаменте Али Коскуна Намоглу.

Напомним, что на шельфе и в ИЭЗ Республики Кипр были найдены крупные запасы природного газа. В сентябре правительство островного государства подписало с французской компанией Total и итальянской компанией Eni соглашение об освоении 7 сектора месторождения на шельфе Кипра. Однако в начале октября Турция направила в этот район собственное буровое судно в сопровождении военных кораблей.