Калинин оценил идею внести в Конституцию норму о поддержке деятельности предпринимателей

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин прокомментировал идею о внесении в Конституцию поправки, которая касается поддержки предпринимательской инициативы.

«В состав рабочей группы входят представители крупнейших бизнес-объединений, это и ОПОРА, и Торгово-промышленная палата, и Российский союз промышленников и предпринимателей. Мы естественно обратили внимание, что прошло 27 лет с момента принятия Конституции 93-го года, за это время частное предпринимательство, частная инициатива — превратились не просто в идею, но эти люди создают предприятия, продукты, услуги, востребованные обществом.

Во многом создают благосостояние общества, обеспечивают занятость. То, что в основном законе страны в функционале правительств страны и регионов не было ценностей, и соответствующего отношения к развитию частной инициативы — это уже не соответствует тому экономическому укладу, в котором мы живём. У нас президентом страны развитие малого и среднего предпринимательства, индивидуальной предпринимательской инициативы отнесено к одному из 12 национальных приоритетов.

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Логично, если за органами власти федеральной и региональной будет закреплено в Конституции такой функционал, как содействие развитию частного предпринимательства и предпринимательской инициативы. Мы с таким предложением выступили и каждый из нас такую поправку внес, и наша общая позиция была поддержана президентом.

Некоторые говорят — ну и что, что предложили записать в Конституцию. Какую это фору даст предпринимателям? Дело в том, что это основной закон, на него можно всегда ссылаться. И если там права предпринимателей нарушаются законные или бездействует власть в отношении предпринимательских проектов, которые от этого страдают — мы сможем ссылаться на норму Конституции. Президент справедливо заметил, что это правильно и будет способствовать занятости, росту зарплат и экономическому прогрессу», — заявил Калинин в интервью «Газете.Ru».

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